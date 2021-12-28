В России могут создать аналог сервиса Booking.com

Таким образом внутренний туризм хотят вывести на новый уровень.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко допустил, что в России в будущем могут создать аналог международного сервиса Booking.com.

По словам вице-премьера, в стране хотят также создать новую туристическую инфраструктуру, а внутренний туризм вывести на новый уровень. Чернышенко отметил, что в России может появиться сотни новых гостиниц и туристических комплексов. По этой причине допускается создание отечественного аналога сервиса Booking.com.

По слова Чернышенко, в стране имеется возможно для создания аналога международного сервиса по поиску и бронирования номеров отелей. Он подчеркнул, что для многих россиян это удобно.

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Видео: Telegram / РИА Новости