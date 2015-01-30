Вице-премьер РФ рассказал о реализации программы на всех объектах инфраструктуры.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта. Такое заявление чиновник сделал на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", проводимой в Нижнем Новгороде. По словам представителя кабинета министров, замена должна затронуть не только объекты критически важной информационной инфраструктуры, но и инфраструктуры в целом. При этом процесс должен проводиться примерно в те же сроки.

Все зарубежные решения для критической инфраструктуры будут выведены из эксплуатации и заменены на российские. Это касается и критической инфраструктуры. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что в марте 2021 года российский президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает государственным заказчикам с 31 мата текущего года покупать зарубежное программное обеспечение для раьоты в критически значимой инфраструктуре без согласования с прояильным министерством. С 2025 года приминение иностранных программ на объектах будет полностью запрещено.

Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности.

Фото и видео: YouTube / Конференция ЦИПР

