Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы

Вице-премьер РФ сообщил о приоритетах в образовании специалистов.

Идет подготовка к началу приемной кампании в российские вузы. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко на правительственном совещании при председательстве премьер-министра России Михаила Мишустина. Чиновник пояснил, что в настоящее время кабинетом министров формируется единая бесшовная система образования для страны, которая призвана обеспечить качественный переход выпускников из школы в отечественные колледжи и вузы. Чиновник объяснил коллегам, что не менее половины бюджетных мест распределяется путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер экономики.

Сейчас мы активно готовимся к началу новой приемной кампании, работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле. Она, в том числе, обеспечит приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ с 1 сентября.

Фото и видео: Правительство России