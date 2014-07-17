Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты

Вице-премьер РФ оценил призыв Вячеслава Володина.

Российскому правительству известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, поэтому от государства необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник прокомментировал слова спикера Государственной Думы Вячеслава Володина о том, что ен чрезмерная нагрузка во время учебы влияет на здоровье детей. Парламентарий привел данные экспертов, по которым 70-80 процентов школьников говорят об усталости от процесса обучения. Сейчас по решению проблемы совместно с кабинетом министров ведется эффективная и тесная работа.

Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах, они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости