Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты

Российскому правительству известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, поэтому от государства необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник прокомментировал слова спикера Государственной Думы Вячеслава Володина о том, что ен чрезмерная нагрузка во время учебы влияет на здоровье детей. Парламентарий привел данные экспертов, по которым 70-80 процентов школьников говорят об усталости от процесса обучения. Сейчас по решению проблемы совместно с кабинетом министров ведется эффективная и тесная работа.
Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах, они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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