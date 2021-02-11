Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России

Вице-премьер РФ рассказал о статистике Минтруда.

На Россию надвигается демографическая яма, к 2030 году дефицит работников по стране, согласно информации,, обозначенной российским министерством по труду, может составить 2,4 миллиона человек. Соответствующее заявление на Деловом завтраке, организованном Сбером на полях Петербургского международного экономического форума, сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

У нас надвигается страшная - просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в вузы - демографическая яма, хотим мы или нет. <...> У нас дефицит, мы пока не понимаем откуда мы будем брать. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко заявил о росте доверия к российским ученым.

Фото и видео: ПМЭФ