Чернышенко назвал число интернет-пользователей в России

Вице-премьер РФ рассказал о развитии экономической отрасли в стране.

Численность пользователей интернета в России насчитывает около 130 миллионов человек. Соответствующее заявление во время приветственного слова для участников Российского форума по управлению Интернетом сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чиновник добавил, что в 2021 году общий вклад в экономическую систему от отрасли составил порядка 9,5 триллиона рублей. На данный момент страна находится на шестом месте в рейтинге лидеров по доступности Интернета в мире.

Сегодня в нашей стране насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей от мала до велика - это практически 90% населения. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что на территории России к интернету подключены все социально значимые объекты. Речь идет о примерно 76 тысячах объектов. Дмитрий Чернышенко отметил, что развитие Интернета в стране ведется высокими темпами.

Чернышенко: единая горячая линия 122 задействована для ответов о частичной мобилизации.

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