В правительстве рассказали о Концепции научного сотрудничества России.

Около 300 крупных иностранных ученых, а также российских специалистов, уехавших за границу, привлечено к работе в России по программе мегагрантов. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на правительственном совещании при председательстве Михаила Мишустина. Эксперт заметил, что в сфере реализации государственной программы научно-технологического развития можно выделить работу по отечественной исследовательской инфраструктуре, включая установки класса мегасайенс. В текущий момент формируется масштабная сеть из семи таких уникальных объектов. Мероприятия проводятся при участии стран-членов БРИКС.

Ключевые направления, которые предполагается усилить: наращивание кадрового потенциала. Для этого будем приглашать лучших зарубежных ученых, в том числе по линии программы мегагрантов - она с 2010 года реализуется. В рамках нее уже привлекли порядка 300 ведущих иностранных и российских ученых с мировым именем, которые проживали за рубежом. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

Дополнительно заместитель главы кабмина указал на расширение географии научного взаимодействия. Прежде всего такое сотрудничество качается дружественных государств из Азии, Африки, Ближнего зарубежья и Латинской Америки. Однако Москва сохраняет диалог со всеми остальными державам мира на взаимовыгодной основе. В частности, по линии министерства по образованию и науке поддержано 263 прикладных научных проекта с зарубежным участием. Общее финансирование таких работ превышает три миллиарда рублей.

Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы.

Фото и видео: Правительство России