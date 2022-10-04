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Чернышенко: более 70 тыс. россиян захотели записаться в добровольцы в рамках СВО

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Вице-премьер РФ рассказал о новом разделе "Стать добровольцем".

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что более 70 тысяч граждан захотели записаться в добровольцы в рамках специальной военной операции. Эксперт пояснил, что приводит статистику о частичной мобилизации, связанной с заполнением формы на сервисе единого портала государственных услуг". Возможность записаться добровольцем на СВО на сайте появилась в тестовом режиме уже на прошедших выходных. Речь идет о новом разделе "Стать добровольцем". Такая услуга запущена регионами в кратчайшие сроки в связи с поручением председателя кабинета министров Михаила Мишустина. На текущий момент заявки подали свыше двух тысяч человек.

Первый - для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Единая горячая линия 122 задействована для ответов о частичной мобилизации.

Фото и видео: Правительство России

Теги: дмитрий чернышенко, добровольцы, свд, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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