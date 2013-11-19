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Черный "Мерседес" сбил ребенка на проспекте Королева
Сегодня, 18:56
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kraratau27

Черный "Мерседес" сбил ребенка на проспекте Королева

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Инцидент произошел на пешеходном переходе.

В субботу днем, 17 апреля, в Приморском районе черный "Мерседес" сбил ребенка. Как рассказали очевидцы в соцсетях, инцидент произошел на проспекте Королева. Мальчик попал под колеса машины на пешеходном переходе.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами и подозрением на перелом ключицы. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее Piter.tv писал, что на улице Куйбышева иномарка сбила женщину, которая заходила в трамвай. На записи с видеокамер можно увидеть, что водитель Mitsubishi не увидел впереди идущего пешехода и на небольшой скорости сбил женщину.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, пешеходный переход, ребенок
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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