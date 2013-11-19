Черный "Мерседес" сбил ребенка на проспекте Королева

Инцидент произошел на пешеходном переходе.

В субботу днем, 17 апреля, в Приморском районе черный "Мерседес" сбил ребенка. Как рассказали очевидцы в соцсетях, инцидент произошел на проспекте Королева. Мальчик попал под колеса машины на пешеходном переходе.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами и подозрением на перелом ключицы. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее Piter.tv писал, что на улице Куйбышева иномарка сбила женщину, которая заходила в трамвай. На записи с видеокамер можно увидеть, что водитель Mitsubishi не увидел впереди идущего пешехода и на небольшой скорости сбил женщину.

Фото: Piter.tv