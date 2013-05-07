На улице Куйбышева иномарка сбила женщину, которая заходила в трамвай: видео

На данный момент пострадавшая находится под наблюдением сотрудников скорой помощи.

Вечером 16 апреля в Петроградском районе на улице Куйбышева иномарка сбила женщину, которая заходила в трамвай, передаёт Piter.tv источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер можно увидеть, что водитель Mitsubishi не увидел впереди идущего пешехода и на небольшой скорости сбил женщину. Петербурженка ударилась головой об капот автомобиля, а затем упала.

На данный момент пострадавшая находится под наблюдением сотрудников скорой помощи.

Ранее мы писали, что мотоциклист потерял управление и попал в ДТП на перекрестке Глухоозерского шоссе и Обводного канала.

Видео: Piter.tv