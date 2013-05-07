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На улице Куйбышева иномарка сбила женщину, которая заходила в трамвай: видео

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На данный момент пострадавшая находится под наблюдением сотрудников скорой помощи.

Вечером 16 апреля в Петроградском районе на улице Куйбышева иномарка сбила женщину, которая заходила в трамвай, передаёт Piter.tv источник в правоохранительных органах. 

На записи с видеокамер можно увидеть, что водитель Mitsubishi не увидел впереди идущего пешехода и на небольшой скорости сбил женщину. Петербурженка ударилась головой об капот автомобиля, а затем упала. 

На данный момент пострадавшая находится под наблюдением сотрудников скорой помощи. 

Ранее мы писали, что мотоциклист потерял управление и попал в ДТП на перекрестке Глухоозерского шоссе и Обводного канала.

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп, петроградский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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