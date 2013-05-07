Мотоциклист потерял управление и попал в ДТП на перекрестке Глухоозерского шоссе и Обводного канала

В результате аварии никто не пострадал кроме самого мотоциклиста.

Днём 16 апреля произошло ДТП с участием мотоциклиста на перекрестке Глухоозерского шоссе и Обводного канала, передаёт Piter.tv источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер можно увидеть, что молодой человек потерял управление во время вождения и вылетел на дорогу. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, пожарной службы и дорожно-патрульной службы.

В результате аварии никто не пострадал кроме самого мотоциклиста. Ему диагностировали закрытый перелом и вывих плеча, закрытая травма живота, а также множественные ушибы. На данный момент мужчина госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

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Видео: Piter.tv