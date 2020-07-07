Одной порции черной малины в день достаточно, чтобы обезопасить себя от кожных высыпаний.

Черная малина защищает кожу от аллергических реакций. Об этом сказано в исследовании Университета штата Огайо. Подробности исследования представлены журналом Nutrients.

При "контактной гиперчувствительности" иммунная система реагирует чрезмерно. Из-за этого эпидермис воспаляется и краснеет. В сообщении университета сказано, что пока тесты проводили только на мышах. Ягоды модулируют активность дендритных клеток, отвечающих за передачу сигналов иммунитету.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что иммунитет может уничтожить COVID-19 до появления антител.

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