Зверев оценил исследование шведских ученых из Каролинского университета, которые обнаружили, что у людей, переболевших бессимптомно COVID-19 не выработались антитела.

Академик РАН вирусолог Василий Зверев рассказал, как иммунитет может уничтожить COVID-19 до появления антител. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

В таких случаях бактерии погибают в борьбе с клеточным иммунитетом. Иными словами, есть Т-клетки памяти, которые самостоятельно могут справиться с инфекцией. Вирусолог не исключает, что повторная встреча клеток с вирусом может запустить защитный ответ. Чтобы понять, был ли болен человек коронавирусом до появления антител нужен постоянный контроль исследователей. Обычного теста может быть недостаточно.

По словам академика, синтез антител запускается только в случае, если реакции Т-клеток недостаточно. Если ученые начнут тщательнее изучать этот вопрос, то выяснится, что переболевших гораздо больше, чем способны выявить тесты.

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Видео: government.ru