Исследование проводили в Канаде. Там выяснили, что те, кто поздно ложится спать и, соответственно, поздно встает, чаще страдают астмой и аллергией.

Стало известно, чем поздний сон опасен для подростков. Об этом сообщает сетевое издание "Интересные новости" со ссылкой на публикацию ERJ Open Research.

Астма и аллергия тесно связаны с биологическими часами организма. Сотрудник отделения легочной медицины в Университете Альберты, доктор Субхабрат Моитра утверждает, что эти проблемы все чаще становятся актуальными для множества подростков по всему миру.

В исследовании приняли участие около 1,5 тыс. подростков из Западной Бенгалии (Индии). Среди них были те, кто регулярно ложиться поздно спать. И именно у них астма встречалась в три раза чаще. Помимо этого, у подростков был выше риск развития аллергического ринита.

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