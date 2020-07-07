Найдены гены уязвимости к коронавирусу, полученные человечеству от неандертальцев

Ученые считают, что гены, связанные с осложнениями при COVID-19 были у неандертальцев. Впоследствии их получили и современные люди.

Ученые нашли гены уязвимости к коронавирусу, полученные человечеству от неандертальцев. Об этом считают авторы статьи, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, пишет ТАСС.

Во многих исследованиях упоминалось, что вероятность заполучить осложнения от коронавируса зависит от множества факторов. Среди них: хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы и почек. В зоне риска находятся люди с диабетом, ожирением и второй группой крови.

Больше всего генов уязвимости к коронавирусу найдено у жителей Бангладеш. Их имеют 63% населения страны. Именно поэтому там зафиксировано множество летальных исходов от коронавируса.

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Видео: Youtube/mytv Bangladesh