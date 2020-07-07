В Москве пустует около 11% помещений для магазинов и ресторанов. Об этом сообщили "Ведомости".
По данным консалтинговой компании JLL, итоги первого полугодия транслируют, что в Москве освободились 11,5% коммерческих площадей. В конце прошлого года таких помещений насчитывалось в размере 8,7% от общего числа. Однако в 2018 году ситуация была хуже – 13%.
Подобная ситуация на рынке связана с пандемией коронавируса. Дело в том, что у предпринимателей снизилась покупательская способность. Кроме того, ограничения ударили по сфере туризма. Больше всего свободных площадей на 1-ой Тверской-Ямской улице, Арбате и Садовом кольце.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что На юго-западе Москвы откроют автокинотеатр на парковке.
Фото: pixabay
Видео: kremlin.ru
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