Издание сообщает, что доля опустевших центральных торговых помещений стала максимальной за последние четыре года.

В Москве пустует около 11% помещений для магазинов и ресторанов. Об этом сообщили "Ведомости".

По данным консалтинговой компании JLL, итоги первого полугодия транслируют, что в Москве освободились 11,5% коммерческих площадей. В конце прошлого года таких помещений насчитывалось в размере 8,7% от общего числа. Однако в 2018 году ситуация была хуже – 13%.

Подобная ситуация на рынке связана с пандемией коронавируса. Дело в том, что у предпринимателей снизилась покупательская способность. Кроме того, ограничения ударили по сфере туризма. Больше всего свободных площадей на 1-ой Тверской-Ямской улице, Арбате и Садовом кольце.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что На юго-западе Москвы откроют автокинотеатр на парковке.

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Видео: kremlin.ru