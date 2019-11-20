Через два года построят погрузочный терминал под Кингисеппом

Строительство нового терминала профинансируют инвесторы.

До 2024 года в Кингисеппском районе построят морской перепогрузочный терминал. Об сообщили после встречи губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с руководством предприятия "Ультрамар".

Партнеры обсудили обсуждали развитие промышленно-логистического парка в регионе. Строительство нового терминала профинансируют инвесторы.

Терминал "Ультрамар" занимается отгрузкой сыпучих грузов – преимущественно минеральных удобрений. По словам губернатора, инвесторы заверили, что сделают "первую на Балтике полностью экологически чистую загрузку минеральных удобрений".

Ранее мы писали, что вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Мариуполя и Луганской области

Фото: pexels

