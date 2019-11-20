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Через два года построят погрузочный терминал под Кингисеппом
Сегодня, 21:55
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Через два года построят погрузочный терминал под Кингисеппом

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Строительство нового терминала профинансируют инвесторы. 

До 2024 года в Кингисеппском районе построят морской перепогрузочный терминал. Об сообщили после встречи губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с руководством предприятия "Ультрамар".

Партнеры обсудили обсуждали развитие промышленно-логистического парка в регионе. Строительство нового терминала профинансируют инвесторы. 

Терминал "Ультрамар" занимается отгрузкой сыпучих грузов – преимущественно минеральных удобрений. По словам губернатора, инвесторы заверили, что сделают "первую на Балтике полностью экологически чистую загрузку минеральных удобрений".

Ранее мы писали, что вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Мариуполя и Луганской области

Фото: pexels
 

Теги: кингисепп, терминал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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