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В Петербурге через "ВКонтакте" продают картину за 250 млн рублей
Сегодня, 11:54
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге через "ВКонтакте" продают картину за 250 млн рублей

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"Итальянка" художника Фредерико Олива датирована концом 19 века – началом 20 века.

Необычный лот выставили на продажу в "Объявлениях" в одном из сообществ Петербурга "ВКонтакте". В группе "Вписки Питера" продают картину "Итальянка" художника Фредерико Олива.

Картина датирована концом 19 века – началом 20 века. У произведения искусства есть экспертное заключение. Научно-Реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря подтвердил подлинность картины. Стоимость лота 250 млн рублей.

Ранее мы писали, что монету с Павлом I продают на аукционе за 176 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Вписки Питера | СПБ

Теги: продажа, произведение искусства
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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