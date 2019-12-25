В Петербурге через "ВКонтакте" продают картину за 250 млн рублей

"Итальянка" художника Фредерико Олива датирована концом 19 века – началом 20 века.

Необычный лот выставили на продажу в "Объявлениях" в одном из сообществ Петербурга "ВКонтакте". В группе "Вписки Питера" продают картину "Итальянка" художника Фредерико Олива.

Картина датирована концом 19 века – началом 20 века. У произведения искусства есть экспертное заключение. Научно-Реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря подтвердил подлинность картины. Стоимость лота 250 млн рублей.

Ранее мы писали, что монету с Павлом I продают на аукционе за 176 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Вписки Питера | СПБ