В Петербурге через "ВКонтакте" продают картину за 250 млн рублей

Необычный лот выставили на продажу в "Объявлениях" в одном из сообществ Петербурга "ВКонтакте". В группе "Вписки Питера" продают картину "Итальянка" художника Фредерико Олива.
Картина датирована концом 19 века – началом 20 века. У произведения искусства есть экспертное заключение. Научно-Реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря подтвердил подлинность картины. Стоимость лота 250 млн рублей.
Ранее мы писали, что монету с Павлом I продают на аукционе за 176 млн рублей.
Фото: ВКонтакте / Вписки Питера | СПБ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все