Через Северную столицу проходит теплый фронт

Это приведет к заметному потеплению в городе.

Всю субботу температура воздуха в Петербурге будет повышаться. Об этом сообщил в своем Facebook ведущий специалист "Центр ФОБОС" Михаил Леус.

"Сегодня город находится на пути теплого атмосферного фронта. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки", — поделился синоптик своими наблюдениями

Предпологается, что температура в городе будет колебаться от +2° до +4° С., а в Ленинградской области - от +0 до +5°С. Ветер будет дуть с юго-восточной стороны и скорость его не будет варьироваться от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 750 мм рт. с.

Ранее мы сообщали, что из Петербурга уходит циклонический вихрь.

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