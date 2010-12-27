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Синоптики: из Петербурга уходит циклонический вихрь
Сегодня, 10:48
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IRINA_CHALKINA

Синоптики: из Петербурга уходит циклонический вихрь

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Циклонический вихрь — потоки воздуха, которые на непродолжительное время с огромной силой закручивает циклон.

В пятницу, 1 ноября, петербургские синоптики заявили, что из города уходит циклонический вихрь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам эксперта, именно это и определит погоду на ближайшее время. После ухода циклонического вихря воздух в Петербурге немного прогреется до +4 градусов.

"Санкт-Петербург сегодня окажется в тыловой части циклонического вихря, уходящего на восток. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, вечером возможна гололедица",

—отметил синоптик.

Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти, и барометры покажут 759 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

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Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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