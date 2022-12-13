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Из Петербурга через "Новогоднюю почту" отправили более 50 тысяч открыток
Сегодня, 9:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга через "Новогоднюю почту" отправили более 50 тысяч открыток

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При поддержке Комитета по печати почта работала на Дворцовой площади с 19 по 30 декабря.

В Петербурге подвели итоги работы "Новогодней почты" – проекта "Петербургского дневника", организованного при содействии "Почты России" и компании "Газпром". За 12 предпраздничных дней было отправлено более 50 тысяч открыток.

При поддержке Комитета по печати почта работала на Дворцовой площади Петербурга с 19 по 30 декабря. Также открытки можно было отправить онлайн-почтой и из больницы Святителя Луки, где находилось отделение "Новогодней почты".

Открытки, которые отправляли по всей России, нарисовали юные петербургские художники, а иллюстрации выбирали открытым голосованием среди 350 работ.

Французский актер Оливье Сиу отправил открытку с "Новогодней почты" в город Мирный.

Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)

Теги: новогодняя почта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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