Из Петербурга через "Новогоднюю почту" отправили более 50 тысяч открыток

При поддержке Комитета по печати почта работала на Дворцовой площади с 19 по 30 декабря.

В Петербурге подвели итоги работы "Новогодней почты" – проекта "Петербургского дневника", организованного при содействии "Почты России" и компании "Газпром". За 12 предпраздничных дней было отправлено более 50 тысяч открыток.

При поддержке Комитета по печати почта работала на Дворцовой площади Петербурга с 19 по 30 декабря. Также открытки можно было отправить онлайн-почтой и из больницы Святителя Луки, где находилось отделение "Новогодней почты".

Открытки, которые отправляли по всей России, нарисовали юные петербургские художники, а иллюстрации выбирали открытым голосованием среди 350 работ.

Французский актер Оливье Сиу отправил открытку с "Новогодней почты" в город Мирный.

Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)