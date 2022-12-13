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В Петербурге будут продавать элитную черешню из Мелитополя
Сегодня, 13:04
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В Петербурге будут продавать элитную черешню из Мелитополя

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Объёмы поставляемой в город продукции из Запорожской области определят после 10 июня.

В магазинах Северной столице снова можно будет купить черешню из Запорожской области. Как рассказал член администрации Запорожья Владимир Рогов в своём Telegram-канале, о поставках будут договариваться власти двух регионов.

Продукцию будут провозить по кратчайшему пути через Мариуполь и Ростов-на-Дону. Рогов заявил, что, в связи с небольшим сроком годности ягоды, для аграриев организуют отдельные колонны.

 Объёмы поставляемой в город продукции из Запорожской области определят после 10 июня.

Ранее петербуржцам рассказали, как вырастить редис на подоконнике.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, черешня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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