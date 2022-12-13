В Петербурге будут продавать элитную черешню из Мелитополя

Объёмы поставляемой в город продукции из Запорожской области определят после 10 июня.

В магазинах Северной столице снова можно будет купить черешню из Запорожской области. Как рассказал член администрации Запорожья Владимир Рогов в своём Telegram-канале, о поставках будут договариваться власти двух регионов.

Продукцию будут провозить по кратчайшему пути через Мариуполь и Ростов-на-Дону. Рогов заявил, что, в связи с небольшим сроком годности ягоды, для аграриев организуют отдельные колонны.

Объёмы поставляемой в город продукции из Запорожской области определят после 10 июня.

Ранее петербуржцам рассказали, как вырастить редис на подоконнике.

Фото: Pxhere