Петербуржцы заметили черепашек в реке у Мурино

Предполагается, что пресмыкающихся выбросили хозяева.

В воскресенье, 21 августа, петербуржцы заметили черепашек в реке между Мурино и Новым Девяткино. Видео с пресмыкающимися разместили в соцсетях.

На кадрах видео, как необычные обитатели водоёма вскарабкались на торчащий из реки ствол дерева.

Отмечается, что на этом месте раньше не видели черепашек. В комментариях предположили, что когда-то они были домашними, но хозяева "наигрались" и выбросили их на улицу.

Ранее мы сообщили о том, что сокола, искавшего помощи людей в Пулково, отправили на реабилитацию.

Видео: Telegram / Горячие новости Мурино | Девяткино