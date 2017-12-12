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Петербуржцы заметили черепашек в реке у Мурино

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Предполагается, что пресмыкающихся выбросили хозяева.

В воскресенье, 21 августа, петербуржцы заметили черепашек в реке между Мурино и Новым Девяткино. Видео с пресмыкающимися разместили в соцсетях.

На кадрах видео, как необычные обитатели водоёма вскарабкались на торчащий из реки ствол дерева. 

Отмечается, что на этом месте раньше не видели черепашек. В комментариях предположили, что когда-то они были домашними, но хозяева "наигрались" и выбросили их на улицу.

Ранее мы сообщили о том, что сокола, искавшего помощи людей в Пулково, отправили на реабилитацию.

Видео: Telegram / Горячие новости Мурино | Девяткино

Теги: животные, ленинградская область, мурино, черепахи
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