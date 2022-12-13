Коммунальщики нашли череп с пулевым отверстием на Средней Подъяческой

Вечером понедельника, 9 января, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении человеческого черепа с отверстием в теменной области на Малой Подьяческрй улице. Как стало известно Piter.TV, странную находку обнаружила аварийная бригада ЖКС.
Коммунальщики проводили земельные работы по устранению прорыва трубы. Они нашли череп в вырытом при помощи экскаватора котловане на глубине примерно 1,5 м.
Останки направлены в морг на исследование.
Ранее мы сообщили о том, что в посёлке Кобралово нашли труп на территории храма.
Фото: Piter.TV
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