Коммунальщики нашли череп с пулевым отверстием на Средней Подъяческой

Останки находились на глубине примерно 1,5 м.

Вечером понедельника, 9 января, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении человеческого черепа с отверстием в теменной области на Малой Подьяческрй улице. Как стало известно Piter.TV, странную находку обнаружила аварийная бригада ЖКС.

Коммунальщики проводили земельные работы по устранению прорыва трубы. Они нашли череп в вырытом при помощи экскаватора котловане на глубине примерно 1,5 м.

Останки направлены в морг на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что в посёлке Кобралово нашли труп на территории храма.

Фото: Piter.TV