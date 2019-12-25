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В посёлке Кобралово нашли труп на территории храма
Сегодня, 8:55
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В посёлке Кобралово нашли труп на территории храма

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На лице 69-летнего пенсионера были ссадины.

В воскресенье, 4 декабря, в полицию поступило сообщение от служителя храма в посёлке Кобралово Гатчинского района об обнаружении на территории церковного учреждения трупа неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте было обнаружено тело 69-летнего жителя посёлка Семрино с ссадиной волосистой части головы и области правого глаза.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в  поселке Дивенский после пожара в бытовке нашли останки человека.

Фото: Piter.TV

Теги: гатчинском район, происшествия, труп, храм
Категории: Лента новостей,

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