В посёлке Кобралово нашли труп на территории храма

На лице 69-летнего пенсионера были ссадины.

В воскресенье, 4 декабря, в полицию поступило сообщение от служителя храма в посёлке Кобралово Гатчинского района об обнаружении на территории церковного учреждения трупа неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте было обнаружено тело 69-летнего жителя посёлка Семрино с ссадиной волосистой части головы и области правого глаза.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Дивенский после пожара в бытовке нашли останки человека.

Фото: Piter.TV