На берегу реки в Пикалево обнаружен человеческий череп

Останки направлены в морг.

В воскресенье, 16 апреля, в полицию обратился 25-летний мужчина, который сообщил, что обнаружил останки человека во время прогулки вдоль реки Рядань в Пикалёво. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники обнаружили в 300 м от газораспределительной станции в лесном массиве у берега реки Рядань череп и нижнюю челюсть.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге нашли человеческую ногу в чёрном пакете.

Фото: Piter.TV