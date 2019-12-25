Черчесов отреагировал на отсутствие Дзюбы в сборной России

Бывший главный тренер национальной команды по футболу России Станислав Черчесов отреагировал на отсутствие петербургского спортсмена Артема Дзюбы в сборной РФ. В рамках интервью для польского YouTube-канала Kanal Sportowy специалист напомнил, что игрока нет в списке на ближайшие матчи. Ранее сам тренер находился в хороших отношениях с Дзюбой, когда тот был капитаном команды.
Артем амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда нужно время, чтобы он тоже нашел свою нишу. Знаю, что ему надо дать время самому прийти к внутренней гармонии. Задача главного тренера - не допустить ситуации, чтобы не было обратной дороги.
Станислав Черчесов, тренер
Напомним, что сейчас место наставника российской сборной по футболу занимает Валерий Карпин. Он включил Дзюбу в расширенный список спортсменов, которые могут принять участие в октябрьских играх в рамках отборочных этапов на чемпионат мира. Бывший капитан сборной отказался от участия из-за своей плохой физической формы.
Черчесов заявил, что не возглавит "Барселону".
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все