Черчесов отреагировал на отсутствие Дзюбы в сборной России

Тренер дал характеристику петербургскому футболисту.

Бывший главный тренер национальной команды по футболу России Станислав Черчесов отреагировал на отсутствие петербургского спортсмена Артема Дзюбы в сборной РФ. В рамках интервью для польского YouTube-канала Kanal Sportowy специалист напомнил, что игрока нет в списке на ближайшие матчи. Ранее сам тренер находился в хороших отношениях с Дзюбой, когда тот был капитаном команды.

Артем амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда нужно время, чтобы он тоже нашел свою нишу. Знаю, что ему надо дать время самому прийти к внутренней гармонии. Задача главного тренера - не допустить ситуации, чтобы не было обратной дороги. Станислав Черчесов, тренер

Напомним, что сейчас место наставника российской сборной по футболу занимает Валерий Карпин. Он включил Дзюбу в расширенный список спортсменов, которые могут принять участие в октябрьских играх в рамках отборочных этапов на чемпионат мира. Бывший капитан сборной отказался от участия из-за своей плохой физической формы.

Черчесов заявил, что не возглавит "Барселону".

Фото: Pixabay.com