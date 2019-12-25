Бывший главный тренер российской национальной команды по футболу Станислав Черчесов заявил, что не возглавит "Барселону". Об этом специалист рассказал в интервью польскому YouTube-каналу Kanal Sportowy. Напомним, что с июля 2021 года тренер находится в отставке. Его должность занял Валерий Карпин. "Барселоной" на к настоящему моменту руководит голландец Рональд Куман.
В моем возрасте мечтать уже наивно, билета в Барселону у меня нет. Есть билет на завтра в Москву. Кстати, сколько стоит билет до Барселоны? Если одолжите 300 злотых, тогда полечу.
Станислав Черчесов, тренер
Напомним, что за свою карьеру Черчесов руководил такими командами как "Куфштайн" и "Ваккер" (из Австрии), "Жемчужиной" (из Сочи), "Терек" (Грозный), "Спартак" и "Динамо" (московские клубы), "Легия" (Польша).
Черчесов ответил на вопрос об участии Путина в его отставке.
Фото: Pixabay.com
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