Тренер рассказал, что не может так наивно мечтать в своем возрасте.

Бывший главный тренер российской национальной команды по футболу Станислав Черчесов заявил, что не возглавит "Барселону". Об этом специалист рассказал в интервью польскому YouTube-каналу Kanal Sportowy. Напомним, что с июля 2021 года тренер находится в отставке. Его должность занял Валерий Карпин. "Барселоной" на к настоящему моменту руководит голландец Рональд Куман.

В моем возрасте мечтать уже наивно, билета в Барселону у меня нет. Есть билет на завтра в Москву. Кстати, сколько стоит билет до Барселоны? Если одолжите 300 злотых, тогда полечу. Станислав Черчесов, тренер

Напомним, что за свою карьеру Черчесов руководил такими командами как "Куфштайн" и "Ваккер" (из Австрии), "Жемчужиной" (из Сочи), "Терек" (Грозный), "Спартак" и "Динамо" (московские клубы), "Легия" (Польша).

Черчесов ответил на вопрос об участии Путина в его отставке.

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