Черчесов ответил на вопрос об участии Путина в его отставке

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об участии президента Владимира Путина в его отставке от занимаемой должности. Информацией специалист поделился с авторами польского YouTube-проекта Kanał Sportowy. Спикер рассказал о своих отношениях с политиком. Он вспомнил, что общался с главой государства во время домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда тот был приглашен на финал соревнования.
Увольнение — это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим, нет?
Станислав Черчесов, тренер
Напомним, что ранее Станислав Черчесов допустил возможность начать профессиональное сотрудничество с национальной командой Турции. Он уже провел переговоры с представителями местной футбольной федерации.
Черчесов назвал возможное новое место работы.
Фото: Pixabay.com
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