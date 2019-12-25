Черчесов ответил на вопрос об участии Путина в его отставке

Тренер не считает, что глава РФ сыграл роль в отстранении его от должности.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об участии президента Владимира Путина в его отставке от занимаемой должности. Информацией специалист поделился с авторами польского YouTube-проекта Kanał Sportowy. Спикер рассказал о своих отношениях с политиком. Он вспомнил, что общался с главой государства во время домашнего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда тот был приглашен на финал соревнования.

Увольнение — это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим, нет? Станислав Черчесов, тренер

Напомним, что ранее Станислав Черчесов допустил возможность начать профессиональное сотрудничество с национальной командой Турции. Он уже провел переговоры с представителями местной футбольной федерации.

Черчесов назвал возможное новое место работы.

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