Александр Клюйко взбежал наверх за 4 минуты 34 секунды.

В среду, 6 ноября, стало известно, что пожарный из Белоруссии покорил небоскреб Петербурга. В Северной столице прошли соревнования конкурса "Вертикальный вызов".

В соревнованиях участвовали более 300 пожарных и спасателей со всей России и из Белоруссии. первое место занял Александр Клюйко. Пожарный взбежал наверх за 4 минуты 34 секунды. Соревнование проходили на площади Конституции.

На каждом этаже и площадке финала соревнований дежурили бригады медиков-волонтеров.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском метрополитене сравнили перегоны с чайниками.

Фото:ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ/вк