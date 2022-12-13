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Чемпионку РФ по пляжному футболу оштрафовали за употребление мельдония
Сегодня, 13:59
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Чемпионку РФ по пляжному футболу оштрафовали за употребление мельдония

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За допинг Юлия Сержантова заплатит 15 тыс. рублей.

Суд в Петербурге назначил административный штраф чемпионке РФ по пляжному футболу Юлии Сержантовой в связи с употреблением спортсменкой допинга. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.

31-летней женщине необходимо выплатить 15 тыс. рублей за употребление мельдония. Вещество обнаружили в допинг-пробе Сержантовой 11 ноября 2022 года.

Футболистка признала свою вину, однако настояла на уменьшении размера штрафа с учётом отсутствия работы и возможной дисквалификации после обнаружения допинга.

Ранее мы сообщили о том, что Арбитраж снова обязал Мариинский театр подготовить проект сохранения дома Шаховской.

Фото: Piter.TV

Теги: допинг, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Стариченков Миша
Сегодня 15:19

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