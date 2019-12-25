Участники чемпионата РФ по фоновой ходьбе преодолели 14,5 млрд шагов за 2 месяца

Соревнование проходило с 10 сентября по 15 ноября в шести дисциплинах.

В РФ повели итоги чемпионата по фоновой ходьбе, который с 2019 года организует Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации". Как выяснилось, участники соревнования преодолели 14,5 млрд шагов за 2 месяца. Об этом сообщил телеканал "360".

Чемпионат проходил с 10 сентября по 15 ноября. Он подразумевает подразделение на команды и бесплатное подключение к приложению "Человек идущий", с помощью которого идёт подсчёт шагов. Всего проявить себя можно в шести образовательных дисциплинах.

Победителем в 2022 году стала команда "Активного долголетия" из Подольска.

Ранее Дзюба заявил, что не смотрит ЧМ-2022.

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