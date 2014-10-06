Дзюба заявил, что не смотрит ЧМ-2022

Турнир стартовал в Катаре 20 ноября.

Бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не смотрит чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре. Об этом он рассказал в интервью порталу "Чемпионат.com".

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России не смогла выйти в финальную часть турнира из-за отстранения ФИФА от международных соревнований.

Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? Артем Дзюба, экс-нападающий "Зенита"

Напомним, летом Артем Дзюба покинул "Зенит" и перешел в турецкий "Адана Демирспор". Футболист провел за клуб пять матчей и забил один гол. В ноябре Дзюба ушел из клуба по взаимному согласию сторон.

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Фото: fc-zenit.ru