Футболисты сборной Ирана в знак протеста отказались петь гимн перед матчем с Англией на ЧМ-2022

Команда поддержала протестующих на своей родине.

Футболисты сборной Ирана в знак протеста отказались петь гимн перед матчем с Англией на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает The Indian Expressen.

Во время звучания иранского гимна футболисты стояли молча. В это же время болельщики национальной команды освистали мелодию. Таким образом футболисты решили поддержать протестующих на своей родине, которые выражают недовольство нынешним политическим режимом. Матч завершился со счетом 6:2 в пользу сборной Англии.

Отметим, что в Иране проходят акции протеста в связи со смертью 22-летней девушки Махсы Амини после задержания полицией нравов.

Ранее Инфантино заявил, что в футбол должны играть команды, а не государственные режимы.

Видео: YouTube / SommitSport