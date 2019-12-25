Чемпионат мира по пахоте пройдет в Ленобласти в 2022 году

В России этот турнир пройдёт впервые.

В августе 2022 года Ленинградская область примет 67-й чемпионат мира по пахоте. Соревнования планируется провести на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе. На соревнования должны приехать 30 сильнейших команд мира.

Россию будет представлять механизатор Александр Дерюгин, который победил на российском отборочном этапе в Мордовии.

Первые всемирные соревнования по пахоте прошли в Канаде в 1953 году. С тех пор чемпионаты проводят ежегодно. В России этот турнир пройдёт впервые.

Также Ленобласть планирует награждать десять волонтеров знаком отличия.

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