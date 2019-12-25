Ленобласть планирует награждать десять волонтеров знаком отличия

Претендовать на награду могут представители некоммерческого сектора, добровольческих объединений и гражданского общества, знак не будет иметь степеней.

Волонтеры из Ленобласти получат собственный знак отличия. В регионе планируют каждый год награждать добровольцев специальным знаком "За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Ленобласти". Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47 региона.

Претендовать на награду могут представители некоммерческого сектора, добровольческих объединений и гражданского общества, знак не будет иметь степеней.

Кандидат должен заниматься добровольческой деятельностью на территории 47 региона от 3 до 5 лет, также необходим опыт успешной реализации значимого для общества проекта с привлечением гранта или средств субсидий.

В июле волонтеры провели субботник на территории особняка Лесснера. Как это было.

Фото: правительство Ленобласти