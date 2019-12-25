  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть планирует награждать десять волонтеров знаком отличия
Сегодня, 12:29
126
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть планирует награждать десять волонтеров знаком отличия

0 0

Претендовать на награду могут представители некоммерческого сектора, добровольческих объединений и гражданского общества, знак не будет иметь степеней. 

Волонтеры из Ленобласти получат собственный знак отличия. В регионе планируют каждый год награждать добровольцев специальным знаком "За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Ленобласти". Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47 региона.

Претендовать на награду могут представители некоммерческого сектора, добровольческих объединений и гражданского общества, знак не будет иметь степеней. 

Кандидат должен заниматься добровольческой деятельностью на территории 47 региона от 3 до 5 лет, также необходим опыт успешной реализации значимого для общества проекта с привлечением гранта или средств субсидий.

В июле волонтеры провели субботник на территории особняка Лесснера. Как это было.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: волонтеры, награды
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии