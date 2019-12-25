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Чемпионат РФ по прыжкам среди фигуристов перенесли из Петербурга в Москву
Сегодня, 10:02
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Чемпионат РФ по прыжкам среди фигуристов перенесли из Петербурга в Москву

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Первоначально соревнование планировалось провести в СК "Юбилейный" с 2 по 3 декабря.

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов решено перенести из Петербурга в Москву. Об этом свидетельствует информация на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Первоначально соревнование планировалось провести в СК "Юбилейный" с 2 по 3 декабря. Теперь оно назначено на период с 19 по 22 января. Предполагается, что турнир был перенесён в связи с проведением в "Юбилейном" концерта комика Павла Воли.

Добавим, что турнир впервые прошёл в сезоне 2022/23. Среди мужчин победу одержал Григорий Фёдоров, а в женском зачёте первой стала Камила Валиева.

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Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России

Теги: санкт-петербург, фигурное катание
Категории: Лента новостей,

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