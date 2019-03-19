В каждом туре плей-офф состязались по два человека.

Спортсменка Камила Валиева стала победительницей личного турнира чемпионата России по прыжкам. Фигуристка обошла в финале ученицу Плющенко Софью Муравьеву. Об этом сообщили в газете "Спорт-Экспресс".

В каждом туре плей-офф состязались по два человека. Они показывали разные сольные прыжки. Фигурист, получивший наибольшее число баллов, получал возможность перейти на следующий этап соревнований.

В мужском личном турнире победил Григорий Федоров. В финале он обошел Петра Гуменника и Глеба Лутфуллина.

Ранее на Piter.tv: фигуристы Плющенко обошли команду Тутберидзе в чемпионате России по прыжкам.

Фото: Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России