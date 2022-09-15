На новогодних праздниках пройдут гастроли шоу татьяны Навки "История любви Шахерезады"

Аудиовизуальное шоу запланировано в период с 27 декабря по 7 января в СК "Юбилейный".

На новогодних праздниках состоится аудиовизуальное представление от компании NAVKA SHOW Татьяны Навки "История любви Шахерезады". Программа с эффектными номерами от именитых фигуристов страны, хореографией, 3D-технологиями, анимацией, масштабными декорациями и инсталляциями впервые будет представлена в Петербурге. В нем примут участие известные фигуристы, включая Камилу Валиеву и Анну Щербакову в главных ролях. Посетить мероприятие жители и гости городу смогут с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Создатели рассказали о том, что проект основан на легендарных арабских сказках и новелл "Тысяча и одна ночь" о истории любви между персидским царем Шахрияром и девушки по имени Шахерезада. Добавим, что вокальные партии за Джинна исполняет король российской поп-сцены — Филипп Киркоров, Саис озвучивает певица Ани Лорак, Шахерезаду – Жасмин, Шахрияра – Алексей Чумаков, Богиню – Валерия, Аладдина – Тимур Родригез.

Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль – настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя. Это было нашей мечтой, чтобы все гости Северной столицы могли увидеть нашу добрую, весёлую, классную сказку. Только любовью и добром можно победить любое зло. Татьяна Навка, режиссер, атвор идеи

Вместе с олимпийскими чемпионками Пекина на лёдовую арену также выйдут чемпион России, чемпион Европы, олимпийский чемпион Марк Кондратюк, трёхкратные чемпионы страны, многократные призёры чемпионата Европы и мира, двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также чемпионка России, чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева и другие артисты. Татьяна Навка заметила, что над постановкой программы трудились более десяти специалистов различных областей, поэтому шоу наполнено сложнейшими техническими решениями, спецэффектами высочайшего уровня, а также красочными видеопроекциями. Художники по костюмам разработали свыше 150 уникальных нарядов для героев. Авторы обещают зрителям погружение в восточную культуру, атмосферу Египта, Индии, Персии и Древнего Вавилона.

Место проведения: СК "Юбилейный"

Продолжительность шоу: 2 часа с антрактом.

Фестиваль "Чудо света" приурочат к открытию выставки "Россия" в Петербурге.

Фото: организаторы мероприятия