Итальянская Серия А возобновится 20 июня

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в интервью изданию La Gazzetta dello Sport рассказал о сроках возобновления чемпионата и Кубка Италии по футболу, прерванных из-за пандемии коронавируса

По плану, национальный турнир (Серия А) продолжится 20 июня. Полуфинальные игры кубка страны пройдут 13 и 14 июня. Спафадора также заявил, что "страна возвращается к активной жизни, и с футболом должно произойти то же самое".

Если динамика заражений изменится, нам придется вновь приостановить чемпионат. На этот случай у Федерации футбола Италии есть план B — провести плей-офф, а также план C — фиксация положения команд в таблице. Винченцо Спафадора, министр спорта Италии

Напомним, на момент в итальянской Серии А первое место в турнирной таблице занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 туров.

Ранее премьер-министр Италии говорил, что у него есть сомнения насчет возможности возобновить нынешний сезон.

Видео: YouTube / La7 Attualità