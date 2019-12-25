Чемпионат Испании по футболу предложили доиграть на Канарских островах

Как сообщает испанское издание Marca, сезон Ла Лиги (чемпионат Испании по футболу - прим.) могут доиграть на Канарских островах.
С таким предложением в адрес руководство турнира выступила Ассоциация отельеров Тенерифе. Ее представители обосновали идею тем, что острова в силу географического положения находятся в значительной изоляции от зоны заражения коронавирусом. Также благодаря развитой туристической индустрии на Канарах хватит гостиниц, чтобы разместить клубы первого и второго дивизионов.
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты, а также еврокубковые турниры. УЕФА рассматривает три возможные даты возобновления сезона.
Ранее стало известно, что нынешний сезон чемпионата Испании могут досрочно завершить.
Фото: laliga.com
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