Сезон в чемпионате Испании по футболу могут завершить досрочно

Это случится, если турнир не возобновится до 27 июня.

Как сообщает издание Marca, руководство Ла Лиги (чемпионат Испании по футболу - прим.) обсуждает с представителями клубов варианты возобновления сезона, прерванного в связи с эпидемией коронавируса.

Один из самых оптимальных вариантов - доиграть сезон летом. Но если чемпионат не возобновится до 27 июня, то сезон 2019/20 будет отменен. Эту информацию подтвердил президент одного из клубов Ла Лиги, чье имя источник не сообщил.

Для того, чтобы доиграть сезон за один месяц, командам придется играть до трех матчей в неделю. Такой вариант рассматривается как самый крайний, если в Испании не улучшится ситуация.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты, а также еврокубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что европейские футбольные лиги намерены доиграть нынешний сезон до 30 июня.

Видео: YouTube / Football Promos