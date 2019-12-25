Чемпионат Испании по футболу планируют завершить 29 июля

Матчи будут проходить каждый день

Как сообщает издание AS, руководство чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) совместно с Королевской испанской футбольной федерацией согласовали проект календаря оставшихся матчей сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Турнир возобновится в июне. Матчи будут проходить каждый день, однако между играми с участием одного клуба должно пройти минимум 72 часа. Таким образом, клубы смогут провести по два матча за неделю. Финал сезона запланировал на 29 июля. В ближайшее время руководство Ла Лиги официально объявит о своем решении.

Напомним, на момент паузы в чемпионате Испании "Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков в 27 матчах. Второе место занимает мадридский "Реал" с отставанием в два балла.

Ранее стало известно о предложении доиграть чемпионат Испании на Канарских островах.

Фото: Twitter / @realmadrid