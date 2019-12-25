Чемпионат Испании по футболу доиграют до конца, несмотря на эпидемию коронавируса

Совещания руководителей продлилось восемь часов.

Как сообщает издание Marca, в субботу, 18 апреля, состоялась встреча руководства Ла Лиги (чемпионат Испании по футболу - прим.), Федерации футбола Испании и Высшего спортивного совета.

По итогам переговоров, которые продлились восемь часов, было принято решение доиграть нынешний сезон, приостановленный в связи с угрозой распространения коронавируса. На данный момент "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков в 27 матчах.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты, а также еврокубковые турниры. УЕФА рассматривает три возможные даты возобновления сезона.

Ранее стало известно о предложении доиграть чемпионат Испании на Канарских островах.

Фото: marca.com