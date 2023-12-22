Смольный премирует победителей и призёров чемпионата "Абилимпикс"

Так, за первое место Смольный наградит победителя суммой в 200 тыс. рублей, обладателю второго места достанется 150 тыс. рублей, а тот, кто получит "бронзу", удостоится 100 тыс. рублей.

Победители и призеры национального чемпионата "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью, а также их наставники, получат премии от правительства Северной столицы. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Так, за первое место Смольный наградит победителя суммой в 200 тыс. рублей, обладателю второго места достанется 150 тыс. рублей, а тот, кто получит "бронзу", удостоится 100 тыс. рублей.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошел в Москве с 20 по 23 октября 2023 года в очном формате. Команда из Петербурга приняла в нём участие. Среди участников от города на Неве оказалось 35 победителей регионального чемпионата "Абилимпикс" в категориях "школьники", "студенты" и "специалисты". Петербуржцы завоевали 21 медаль в общем медальном зачёте (четыре золотые, 10 серебряных и семь бронзовых).

Ранее мы сообщили о том, что за последние пять лет в Петербурге благоустроили более 200 общественных пространств.

Фото: Piter.TV