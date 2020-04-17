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Чемпион мира в составе сборной Англии по футболу умер от коронавируса

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Ему было 76 лет.

Экс-защитник "Лидс Юнайтед" и сборной Англии по футболу Норман Хантер умер в возрасте 76 лет от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На прошлой неделе его доставили в больницу с диагнозом COVID-19. Несмотря на усилия врачей, бывший футболист скончался утром 17 апреля.

Норман Хантер играл за "Лидс Юнайтед" с 1962 года по 1976 года. В составе "павлинов" (прозвище команды - прим.) он стал двукратным чемпионом Англии. Также Хантер выиграл чемпионат мира-1966 с национальной сборной.

Ранее мы писали, что умер экс-вратарь "Челси" и чемпион мира Питер Бонетти.

Видео: Twitter / @LUFC

Теги: коронавирус, сборная англии по футболу, фк лидс юнайтед, чемпионат мира 1966
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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