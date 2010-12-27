Чемпион мира Кака посетил стадион "Санкт-Петербург Арена"

Кака сделал "селфи" на поле стадиона.

Бразильский футболист Кака посетил стадион "Санкт-Петербург" и прямо на поле сделал "селфи".

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященного чемпионату мира 2018 года в России. В ходе своего визита Кака побывал на экскурсии по арене "Санкт-Петербург", почеканил мяч на газоне арены и поделился впечатлениями от визита в Петербург.

Я впервые на стадионе "Санкт-Петербург" и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже всё готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира. Не могу сказать, что хорошо знаком с "Зенитом", но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Приводит слова Кака официальный сайт "Зенита"

Также футболист сообщил, что летом планирует посетить Петербург снова, чтобы посмотреть несколько матчей Чемпионата Мира по футболу 2018.

Фото: ВКонтакте / Стадион "Санкт-Петербург"