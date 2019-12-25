Чемпион СССР в составе "Спартака" Кульков скончался на 55-м году жизни

Похороны Василия Кулькова предварительно запланированы на понедельник.

Чемпион СССР в составе "Спартака" Василий Кульков скончался на 55-м году жизни. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал бывший одноклубник игрока Сергей Юран. По словам спикера, похороны экс-защитника московской команды по футболу должны состояться в понедельник.

К сожалению, это правда. Василий Кульков умер вчера. Похороны, по предварительным данным, состоятся в понедельник. Но информацию надо уточнить Сергей Юран, футболист

Напомним, что на клубном уровне футболист Кульков выступал за московский "Спартак", португальские "Бенфику" и "Порту", петербургский "Зенит", самарские "Крылья Советов". Он становился чемпионом Советского Союза в 1989 году. С "Бенфикой" и "Порту" выигрывал чемпионат Португалии. В 1999 году он получил Кубок России вместе с "Зенитом". После завершения профессиональной карьеры он тренировал команды.

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