Фильм "Стрельцов" возглавил российский прокат в выходные

Картина заработала за минувший уикенд около 115 млн рублей.

Спортивная драма Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила российский прокат в выходные. За минувший уикенд картина заработала около 115 млн рублей, что вдвое больше, чем дебютная касса другого футбольного байопика "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (58,8 млн рублей). Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Сюжет рассказывает о восходящей звезде советского футбола и кумире миллионов Эдуарде Стрельцове. Вся страна с замиранием в сердце ждет победы СССР на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды на соревнование недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Чтобы вернуться в футбол, Стрельцов должен доказать всем, что он – чемпион.

Главную роль в фильме исполнил Александр Петров. Консультации актерам и съемочной группе давал известный советский и российский экс-футболист Александр Мостовой, также велись беседы с родственниками Стрельцова.

Второе место по сборам занял научно-фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод". Четвертый уикенд проката принес создателям фильма 68 млн рублей. Третье место досталось романтической драме "После. Глава 2". Экранизация романа Анны Тодд собрала за второй уикенд 51 млн рублей.

В топ-5 также попали диснеевский блокбастер "Мулан" (39 млн рублей) и российская анимационная лента "Белка и Стрелка: Карибская тайна" (26 млн рублей).

Ранее Черчесов высказался о фильме Учителя "Стрельцов".

Видео: YouTube / Central Partnership