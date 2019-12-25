Черчесов высказался о фильме Учителя "Стрельцов"

Тренер сборной России по футболу заявил, что ему картина понравилась.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на специальном показе для детей из спортивных школ и участников "Кожаного мяча" посмотрел фильм "Стрельцов" режиссера Ильи Учителя. После просмотра он признался, что ему картина понравилась. Об этом сообщается в официальной группе сборной "ВКонтакте".

Черчесов заявил, что для молодежи это правильный фильм. По его мнению, сюжет получился реалистичный.

"Нужно помнить свою историю и не позволять ее забывать. Артисты играли великолепно, в фильме есть все, что надо", - поделился своими впечатлениями тренер.

Сам режиссер Илья Учитель заявил, что историю Стрельцова в его фильме нельзя назвать достоверной. По его словам, фильм показывает тот момент времени через призму художественной киноверсии.

Ранее Василий Уткин прокомментировал фильм "Стрельцов". По его мнению, главный герой ленты имеет мало общего со своим реальным прототипом, а история рассказывает "вообще о другом человеке".

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу